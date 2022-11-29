Рэшфорд стал третьим англичанином в XXI веке, забившем со штрафного на чемпионате мира

Маркус Рэшфорд забил красивый гол со штрафного в матче чемпионата мира против Уэльса, став лишь третьим англичанином с подобным мячом в рамках мундиалей в XXI веке.

Ранее отличиться голом после прямого удара со штрафного удалось Дэвиду Бекхэму, который забил в ворота Эквадора в 1/8 финала ЧМ-2006, а также Кирану Триппьеру, отличившемуся в ворота Хорватии в полуфинале российского мундиаля четыре года назад.

Отметим, что форвард «Манчестер Юнайтед» оформил дубль в матче, в котором родоначальники футбола уверенно ведут со счётом 3:0 к концу основного времени.