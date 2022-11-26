​Мэддисон вернулся к тренировкам со сборной Англии

Полузащитник Джеймс Мэддисон не принимал участие в двух прошедших матчах сборной Англии на чемпионате мира. В субботу Мэддисон вернулся к полноценным тренировкам, восстановившись после проблем с коленом. Об этом рассказывает Goal.com, ссылаясь на пресс-службу сборной Англии.

Напомним, что сборная Англии ранее в Катаре разгромила Иран (6:2) и сыграла вничью с США (0:0). Англичане почти обеспечили себе участие в 1/8 финала турнира. В последнем туре группового этапа команда Гарета Саутгейта сыграет против Уэльса. Вероятно, Джеймс Мэддисон имеет шансы выйти на футбольное поле 29 ноября.