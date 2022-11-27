​Руни предлагает Саутгейту оставить Кейна в запасе

Сборная Англии почти оформила себе место в плей-офф чемпионата мира - 2022. Экс-игрок команды Уэйн Руни предлагает Гарету Саутгейту поберечь в игре против Уэльса форварда Гарри Кейна, у которого были проблемы со здоровьем.

«Я бы предоставил отдых Гарри Кейну в матче против Уэльса», - написал Руни в своей колонке для The Times.

По мнению Руни, Саутгейту следовало снять Кейна с игры ещё в перерыве матча против Ирана.

«Англия вела 3:0, игра уже была выиграна, а Гарри – наш самый важный футболист», - объяснил свою позицию Руни.

Матч сборных Англии и Уэльса пройдёт в ближайший вторник, 29 ноября.