Тите рассказал, считает ли Каземиро лучшим полузащитником в мире

Главный тренер сборной Бразилии Тите высказал мнение об уровне хавбека своей команды Каземиро.

Гол футболиста «Манчестер Юнайтед», забитый на 83-й минуте матча против Швейцарии, принёс бразильцам минимальную победу и обеспечил выход в плей-офф чемпионата мира. После матча у Тите спросили, является ли Каземиро лучшим полузащитником мира: «Обычно я не склонен делать подобные заявления, так как уважаю различные точки зрения, но сегодня, пожалуй, сделаю исключение. Да, Каземиро – лучший», – рассказал в интервью EFE наставник сборной Бразилии, в активе которой шесть набранных очков после двух туров группового этапа.