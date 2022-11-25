​Названы сроки отсутствия Неймара

Звёздный форвард сборной Бразилии Неймар повредил голеностоп в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против Сербии. Как сообщает в социальных сетях журналист Дани Гиль, Неймар почти наверняка не сыграет в следующей игре против Швейцарии. С высокой долей вероятности нападающий пропустит и поединок против Камеруна – Тите не станет рисковать здоровьем Неймара.

Ожидается, что Неймар восстановится к гипотетической игре 1/8 финала чемпионата мира. Предоставляя эту информацию, журналист ссылается на информацию от окружения Неймара.

Напомним, что сборная Бразилии в четверг обыграла Сербию со счётом 2:0. Оба гола на свой счёт записал нападающий Ришарлисон.