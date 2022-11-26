Хаджи: «Желаю Бразилии выиграть турнир»

Бывший менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи назвал своего фаворита мундиаля в Катаре. Это сборная Бразилии.

«У них отличная команда: нападение, центр поля в порядке, оборона и вратарь. Жаль, что Неймар получил травму. Но у них, чувствую, хороший запас прочности. Они на правильном, чемпионском пути. Желаю им выиграть турнир», - цитирует Хаджи Rusfootball.info.

Напомним, 24 ноября бразильцы сыграли со сборной Сербии и одержали уверенную победу – 2:0. Три очка «пентакампеоне» принёс дубль Ришарлисона. Во втором туре группового этапа сборной Бразилии в рамках группы G предстоит встреча со сборной Швейцарии.