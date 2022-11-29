У Неймара возникли новые проблемы со здоровьем

Звездный форвард сборной Бразилии Неймар столкнулся с очередной проблемой во время пребывания на чемпионате мира – 2022. В первом туре 30-летний нападающий получил травму голеностопа, из-за которой угодил в лазарет.

Сейчас же стало известно, что у игрока наблюдаются симптомы вирусного заболевания. Об этом после поединка со Швейцарией рассказал нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор.

«Неймар не смог посетить игру против Швейцарии, поскольку плохо себя чувствовал. Не только из-за травмированной ноги, но и из-за небольшой лихорадки», - передает слова Жуниора Bild.

Матч сборных Бразилии и Швейцарии завершился победой южноамериканцев со счетом 1:0. «Селесао» досрочно гарантировали себе выход в плей-офф.