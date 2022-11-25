​Бразилия потеряла основного защитника из-за травмы

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира против Сербии защитник сборной Бразилии Данило провёл на поле все 90 минут. При этом в концовке футболист прихрамывал, и в каких-то моментах партнёры страховали его, чтобы Данило не делал лишних движений (замен у «селесао» к тому моменту уже не было).

Как сообщает бразильский TNT Sports, у Данило был диагностирован вывих лодыжки. Защитник пропустит матчи группового этапа против Швейцарии и Камеруна.

Вероятно, на правом фланге обороны сборной Бразилии в ближайших играх будет действовать 39-летний Дани Алвес.

Напомним, что Бразилия обыграла Сербию со счётом 2:0 благодаря дублю Ришарлисона.

Названы сроки отсутствия Неймара