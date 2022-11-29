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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Ари: «Сборной Бразилии не хватает Неймара»

29 Ноября 2022 • 11:50 Комментировать
Бразилия
1:0
Швейцария
окончен

Экс-форвард московского «Спартака» и «Краснодара» Ари высказался насчет победы сборной Бразилии над командой Швейцарии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира – 2022. «Селесао» отпраздновали победу со счетом 1:0 благодаря голу полузащитника Каземиро.

«Команде не хватает Неймара. Нам немного мешала усталость и короткое время на восстановление. У Бразилии молодая команда. Игроки, которые вышли на второй тайм, сделали разницу», - передает слова Ари Metaratings.ru.

Сборная Бразилии набрала шесть баллов после двух туров и досрочно гарантировала себе выход в плей-офф турнира. В заключительном матче группы подопечные Тите встретятся с Южной Кореей.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Ари Неймар
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