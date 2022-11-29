Ари: «Сборной Бразилии не хватает Неймара»

Экс-форвард московского «Спартака» и «Краснодара» Ари высказался насчет победы сборной Бразилии над командой Швейцарии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира – 2022. «Селесао» отпраздновали победу со счетом 1:0 благодаря голу полузащитника Каземиро.

«Команде не хватает Неймара. Нам немного мешала усталость и короткое время на восстановление. У Бразилии молодая команда. Игроки, которые вышли на второй тайм, сделали разницу», - передает слова Ари Metaratings.ru.

Сборная Бразилии набрала шесть баллов после двух туров и досрочно гарантировала себе выход в плей-офф турнира. В заключительном матче группы подопечные Тите встретятся с Южной Кореей.