​Алекс Сандро: «Я здесь, потому что я сражался»

Защитник сборной Бразилии Алекс Сандро дал комментарий после победного первого матча на чемпионате мира.

Напомним, что бразильцы в первом туре группового этапа обыграли сербов со счётом 2:0. Оба гола на свой счёт записал Ришарлисон. Алекс Сандро тоже мог забить, но его удар из-за пределов штрафной площади по ходу второго тайма пришёлся в штангу.

«Я здесь, потому что я сражался в последние несколько лет и месяцев. Теперь я вижу плоды своей работы. В сборной мне помогали многие партнёры по команде, в том числе Марсело, и теперь я хочу выложиться по максимуму», - рассказал Сандро Globo Esporte.