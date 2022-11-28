Бразилия в десятый раз выиграла оба стартовых матча чемпионата мира

В матче второго тура группового раунда финальной части чемпионата мира сборная Бразилии сразилась с командой Швейцарии, и счет был открыт незадолго до конца матча. Успех улыбнулся футболисту «Манчестер Юнайтед» Каземиро, который неотразимо пробил в дальний угол ворот Яна Зоммера. В итоге Бразилия дожала соперника и выиграла у Швейцарии.

Как выяснилось, бразильская команда в десятый раз в своей истории выиграла оба стартовых матча чемпионата мира, при этом в последние годы у нее такого не получалось - сейчас такое произошло впервые с 2010 года.

В последнем туре бразильцы сыграют против сборной Камеруна.