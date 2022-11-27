Каземиро: «В сборной Бразилии найдётся замена Неймару»

Хавбек сборной Бразилии Каземиро высказался о повреждении нападающего команды Неймара, которое форвард получил в поединке против Сербии (2:0) в стартовом туре группового этапа чемпионата мира – 2022.

«Неймар – уникальный футболист, он является одним из лучших в мире. Очень жаль, что он пропустит следующий матч. Но это неизбежно из-за его травмы. Впрочем, в сборной Бразилии все игроки высокой квалификации, поэтому ему найдется замена. Выбор за тренерским штабом», - передает слова полузащитника Globo.

Во втором туре сборная Бразилии сыграет против национальной команды Швейцарии.