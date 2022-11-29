Ришарлисон - о газоне на стадионе 974: «Травы маловато»

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон высказал своё мнение о качестве газона на стадионе 974 в Катаре.

«Травы маловато. Сложно контролировать мяч. Мы привыкли играть в Европе на полях, которые выглядят как ковры, но мы вот мы здесь, а травы не хватает. Но если нам было трудно, значит и нашим соперникам тоже», - приводит слова Ришарлисона El Gráfico.

Ранее на данном стадионе национальная команда Бразилии сумела одержать весьма трудную победу над сборной Швейцарии с минимальным счётом, что позволило южноамериканцам досрочно забронировать за собой место в плей-офф чемпионата мира – 2022.