Бушманов: «Бразилия произвела наибольшее впечатление»

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов перечислил главных фаворитов чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Наибольшее впечатление на меня произвела сборная Бразилии, они здорово играли против Сербии. Думаю, бразильцы одни из главных фаворитов турнира, как и Германия, Франция, Англия», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, победа Саудовской Аравии над Аргентиной (2:1) стала сенсацией, этот матч войдет в историю.

В матче первого тура группового этапа сборная Бразилии одержала победу над Сербией со счетом 2:0. В следующей встрече бразильцы сыграют против Швейцарии, матч пройдет 28 ноября в 19:00 по мск.