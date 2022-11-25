Винисиус: «Не ожидал, что мой дебют на чемпионате мира окажется настолько хорошим»

Полузащитник сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал свой дебют на чемпионате мира. Напомним, футболист мадридского «Реала» вчера помог «пентакампеоне» одержать победу 2:0 над Сербией, записав на свой счёт ассист.

«Не ожидал, что мой дебют на чемпионате мира окажется настолько хорошим. Неймар? Он получил ушиб во время матча и был заменён. Будем надеяться, что с ним всё в порядке, так как он является очень важным игроком для нас», – сказал бразилец после матча.

В следующем туре группового этапа чемпионата мира сборной Бразилии предстоит встретиться со Швейцарией. Матч пройдёт 28 ноября в 19:00 по московскому времени.