Мостовой: «Неймар делает то, что многим не дано»

Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой высказался о роли Неймара в нынешней сборной Бразилии.

Специалист признался, что не считает национальную сборную Бразилии сильнее и лучше по качеству демонстрируемой игры в отсутствии одной из главных звёзд южноамериканцев – Неймара.

Напротив – поединок со швейцарцами, по словам эксперта, показал как раз обратное – команде недоставало игрока такого плана, способного обвести несколько человек и заработать ключевые стандарты.

«Неймар делает то, что многим не дано. Бывает, что он обыграет одного, второго, затягивает и получает по ногам», - цитирует Мостового «Матч ТВ».