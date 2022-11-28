Тите – о победе над Швейцарией: «Очень сложный матч»

Наставник сборной Бразилии Тите прокомментировал минимальную победу над командой Швейцарии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира – 2022. «Селесао» выиграли со счетом 1:0, единственный гол забил полузащитник Каземиро под занавес встречи.

«Очень тяжелый поединок. У швейцарцев была лучшая оборона в европейском отборе. У них совсем другой стиль, нежели у Сербии. Швейцария имеет в составе классных игроков, которые могут выполнять разные роли на поле», - приводит слова тренера Globo Esporte.

Бразилия набрала шесть очков и досрочно вышла в плей-офф мундиаля. В третьем туре подопечные Тите встретятся с командой Камеруна.