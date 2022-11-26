Защитник швейцарской национальной команды Нико Эльведи высказался о травме Неймара перед очным матчем во втором туре ЧМ-2022.

«Для нас травма Неймара мало что изменит. Я буду спать так же, как и всегда. Любого в мире можно обыграть. Мы знаем масштаб проблемы, но мы не собираемся скрывать наши качества, и мы знаем, на что способны», — приводит слова футболиста «Боруссии» из Мёнхенгладбаха издание Globo.

Напомним, что из-за повреждения лодыжки Неймар пропустит оставшиеся групповые игры Бразилии против Швейцарии и Камеруна. Встреча группы G пройдёт в понедельник, 28 ноября. Стартовый свисток назначен на 19:00 по московскому времени.