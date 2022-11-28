В последний раз сборная Швейцарии не смогла забить в матче против Бразилии аж в 1980 году

В матче второго тура группового раунда финальной части чемпионата мира сборная Бразилии сразилась с командой Швейцарии, и счет был открыт незадолго до конца матча. Успех улыбнулся футболисту «Манчестер Юнайтед» Каземиро, который неотразимо пробил в дальний угол ворот Яна Зоммера. В итоге Бразилия дожала соперника и выиграла у Швейцарии.

Как выяснилось, в предыдущий раз сборная Швейцарии ушла с поля без гола в матче против Бразилии аж в декабре 1980 года, тогда команда проиграла в товарищеской игре со счетом 0:2. С тех пор прошли, до сегодняшнего матча, еще шесть игр, и каждый раз Швейцария забивала и при этом, вдобавок, не проигрывала.

В последнем туре бразильцы сыграют против сборной Камеруна.