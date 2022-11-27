Кассано – о Ришарлисоне: «Как можно было вызвать его и оставить Фирмино?»

Бывший итальянский форвард Антонио Кассано раскритиковал бразильского нападающего Ришарлисона.

«Ришарлисон ужасен. Как можно было вызвать его и оставить вне чемпионата мира Фирмино? Фирмино – феномен, а Ришарлисон, за которого заплатили 75 млн евро, не может контролировать мяч», – цитирует Кассано Marca.

Кассано добавил, что не откажется от своих слов даже после дубля Ришарлисона на ЧМ в матче со сборной Сербии. «Пентакампеоне» победили «белых орлов» со счётом 2:0 в первом туре группового этапа мундиаля.

«Второй гол? Реальность такова, что он плохо обработал мяч и забил ножницами», – сказал Кассано.

28 ноября сборная Бразилии сыграет в Катаре против сборной Швейцарии.