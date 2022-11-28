Кафу: «Три финала ЧМ кряду - это моё лучшее воспоминание»

Бразильский защитник Кафу поведал, что своим лучшим воспоминанием всей спортивной карьеры считает три финальных матча кряду в чемпионатах мира. Сборная Бразилии пробивалась в финал Мундиаля трижды кряду, в 1994, в 1998 и 2002, и каждый раз Кафу был в составе и играл в этих финалах.

- Три финальных матча кряду на чемпионатах мира - это мое лучшее воспоминание. Две победы и одно поражение - в 1998 Франция сыграла лучше и заслуженно выиграла у нас. А самый лучший титул - это 2002 в качестве капитана, - цитирует слова Кафу pianetamilan.it.

Кафу выступал за сборную Бразилии с 1990 по 2006 год.