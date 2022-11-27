Де Бур: «Бразилия для меня – фаворит номер один»

Бывший нидерландский футболист Франк де Бур назвал своего фаворита на чемпионате мира в Катаре. И это не сборная Нидерландов, а команда Бразилии, которую де Бур считает стопроцентным фаворитом турнира.

«Бразилия лично для меня – фаворит номер один. Особенно после матча со сборной Сербии. Сербия – неплохая команда. И весь первый тайм держала Бразилию. Но во втором тайме бразильцы действовали гораздо лучше», - цитирует де Бура Gulf-times.com.

В первом туре группового этапа сборная Бразилии уверенно обыграла команду Сербии – 2:0. 28 ноября «пентакампеоне» встретятся со сборной Швейцарии.