Гимарайнш - о газоне на стадионе 974: «Поле повлияло на нас, оно было плохим»

Полузащитник национальной сборной Бразилии Бруну Гимарайнш высказался о качестве газона на стадионе 974 в Катаре.

«Поле повлияло на нас, оно было плохим. Нам нужно было контролировать мяч, так как мы обычно играем в одно касание. Но главное то, что мы набрали три очка», - приводит слова Гимарайнша El Gráfico.

На стадионе 974 южноамериканцы сумели добиться победы с минимальным счётом над соперниками из Европы – сборной Швейцарии. Три очка, добытые в этом матче, позволили бразильцам досрочно выйти в плей-офф самого крупного футбольного соревнования в нынешнем году, проводящегося в Катаре.