Алиссон рискует пропустить ближайший матч сборной Бразилии

Голкипер сборной Бразилии Алиссон Бекер может не сыграть в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 против Швейцарии.

Основной страж ворот бразильцев отсутствовал на тренировочных занятиях команды после победы над Сербией (2:0) в первом туре. По информации Goal, футболист «Ливерпуля», вероятно, заболел гриппом. Таким образом, Алиссон может не успеть вернуться в строй к поединку против Швейцарии, который состоится 28 ноября. Известно также, что из-за травм участие в матче не примут Неймар и Данило.

Сборная Бразилии гарантирует себе выход в плей-офф в случае победы наш швейцарцами, если сборные Камеруна и Сербии при этом сыграют вничью.