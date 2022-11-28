Кафу нравится нынешняя защита сборной Бразилии

Сборная Бразилии славно поработала над защитой, и теперь вряд ли кому стоит надеяться на то, что они смогут накидать бразильцам семь мячей. Теперь бразильскую защиту порой даже называют «итальянской» - а это, как известно, синоним надежности и непроходимости, для которого есть даже такой термин, как «катеначчо». Бывший защитник бразильской сборной Кафу также кое-что знает о «катеначчо» - он немало поиграл в Италии.

- Это хорошо. В Италии много работают над тактикой и защитой. В чемпионате мира побеждает не только атака, если не работает защита, то пропустишь больше, чем забьешь, - цитирует слова Кафу pianetamilan.it.