​Раньери заметил итальянский след в игре сборной Бразилии

Известный итальянский тренер Клаудио Раньери высказался по поводу сборной Бразилии. В первом туре групповой стадии чемпионата мира «селесао» обыграли Сербию со счётом 2:0.

«Есть ещё одна деталь, которая бросается в глаза. Сборная Бразилии выглядит очень солидно, даже если они играют только с одним опорным полузащитником Каземиро. Желание помогать друг другу на каждом участке поля позволяло Алиссону ощущать напряжение только на стандартах. Данило, Маркиньос, Тьяго Силва и Алекс Сандро показывают, что уроки итальянского футбола были полезными», - высказался Раньери для La Gazzetta Dello Sport.

Во втором туре сборная Бразилии будет играть против Швейцарии.