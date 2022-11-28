Бразилия за два матча на ЧМ не получила ни одного удара в створ своих ворот

Голкипер сборной Бразилии Алиссон Бекер с начала чемпионата мира в Катаре до сих пор не получал удары в створ своих ворот. Фактом делится Opta.

Таких команд на мундиалях не было 24 года. Последней сборной, установившей подобное достижение, была сборная Франции в 1998 году. Французы тогда, кстати, впервые в истории стали чемпионами мира.

Сегодня вечером «пентакампеоне» обыграли сборную Швейцарии (1:0) и стали второй командой на этом мундиале, которая вышла в плей-офф во втором туре группового этапа. Важнейший гол в ворота швейцарцев забил Каземиро.

Напомним, в первом туре сборная Бразилии уверенно обыграла сборную Сербии – 2:0. Теперь у южноамериканцев шесть очков и первое место в группе.

В третьем туре они встретятся со сборной Камеруна. В параллельном матче сразятся команды Швейцарии и Сербии.