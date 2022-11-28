Бразилия выиграла у Швейцарии и остались лишь три сборные, которые не проигрывали бразильцам на ЧМ

В матче второго тура группового раунда финальной части чемпионата мира сборная Бразилии сразилась с командой Швейцарии, и счет был открыт незадолго до конца матча. Успех улыбнулся футболисту «Манчестер Юнайтед» Каземиро, который неотразимо пробил в дальний угол ворот Яна Зоммера.

В итоге Бразилия дожала соперника и выиграла у Швейцарии. Это была первая победа пятикратных чемпионов мира над Швейцарией. И теперь остались лишь три сборные, с которыми бразильцы встречались на чемпионате мира, но не выигрывали у них. Это Португалия, и, как ни странно, сборные Венгрии и Норвегии.