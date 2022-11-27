Де Бур назвал главного фаворита ЧМ-2022

Бывший футболист сборной Нидерландов Франк де Бур назвал своего фаворита чемпионата мира – 2022, проходящего в Катаре.

«Моим главным претендентом на победу является сборная Бразилии. Они впечатлили меня игрой против Сербии. Сербы привезли классную команду, но бразильцы сыграли лучше, особенно во второй половине», - передает слова нидерландца Gulf Times.

После первого тура Бразилия лидирует в группе G. В следующем поединке подопечные Тите встретятся с командой Швейцарии. Матч состоится в понедельник, 28 ноября.

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.