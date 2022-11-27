Маркиньос высказался о состоянии Неймара

Центральный защитник сборной Бразилии Маркиньос прокомментировал травму Неймара.

Лидер атаки бразильцев получил повреждение в поединке первого тура групповой стадии против Сербии (2:0), из-за чего пропустит ближайшие матчи команды.

«Конечно, я бы хотел видеть нашу команду в оптимальном составе, но мы в любом случае готовы и уверены в себе, – рассказывает Маркиньос на пресс-конференции в преддверии встречи со сборной Швейцарии. – Мы способны доказать, что наша команда достаточно сильна, чтобы преодолевать любые трудности. Неймар был очень расстроен, узнав о травме, но он работает круглыми сутками, чтобы поскорее вернуться на поле. Он настроен оптимистично», – заявил футболист «Пари Сен-Жермен».