Бразильцы помучалась со швейцарцами, но всё же выиграли и пробились в плей-офф

Сборная Швейцарии здорово оборонялась в матче с командой Бразилии и могла надеяться на ничью. Однако «селесао» хватило одного эпизода, и Каземиро принёс своей стране победу, а вместе с ней и путёвку в плей-офф чемпионата мира.

В понедельник в группе G встречались команды, победившие в первом туре. Бразилия уверенно переиграла Сербию, а Швейцария с трудом, но одолела Камерун. Таким образом, к очному матчу обе сборные подошли с тремя очками. При этом чуть ранее в этой же группе камерунцы и сербы завершили свой матч вничью. Таким образом, победитель игры между бразильцами и швейцарцами обеспечивал бы себе место в плей-офф.

Игра началась довольно резво, причём швейцарцы и не думали отходить назад. Европейцы действовали смело, более того, после обреза Алиссона альпийцы едва не довели дело до акцентированного удара. После этого темп чуть спал, что, кажется, было на руку швейцарцам.

Первый опасный момент был создан лишь на 27-й минуте. Рафинья получил мяч справа и навесил на дальний угол вратарской, куда ворвался Винисиус и расстреливал ворота, но Зоммер сумел среагировать и спасти свою команду. Спустя пару минут Рафинья справа сместился в центр и сильно пробил, но получилось точно в руки Зоммеру. Швейцарцы ответили лишь в концовке тайма, когда Варгас на технике обыграл защитника, но пробить с близкого расстояния ему всё же не дали. В итоге к перерыву на табло так и горели нули.

В начале второго тайма на поле толком ничего не менялось. Обе команды действовали довольно осторожно, при этом нельзя было сказать, что игроки ходили по полю пешком. Просто было минимум риска с обеих сторон. При этом Алиссон едва не привёз гол в свои ворота, когда его накрыл Эмболо, но мяч отскочил в сторону. В ответ Винисиус опасно забрасывал мяч на угол вратарской, но Ришарлисон немного не успел замкнуть это передачу.

Якин постарался усилить игру, выпустив на поле Фернандеса, который сразу постарался нанести несколько ударов, но бразильцы раз за разом их блокировали. По истечении часа швейцарцы ошиблись, чем бразильцы тут же воспользовались, но го был отменён из-за офсайда.

После этого эпизода бразильцы забрали себе мяч и прижали швейцарцев к их штрафной. Однако европейская сборная самоотверженно оборонялась и отбивалась. За семь минут до конца матча бразильцы своего всё же добились. Винисиус слева сделал пас на линию штрафной, Родриго пяткой пробросил мяч вперёд, а Каземиро нанёс удар внешней стороной стопы. Мяч, задев Аканджи, влетел в стеку впритирку со штангой.

Бразильцы продолжали атаковать, и вскоре Родриго мог забивать уже сам. Он из левой зоны штрафной пробил под перекладину, но на этот раз Зоммер справился с этим выстрелом. В компенсированное время «селесао» всё же чуть отошли назад, но на контратаках едва не поймали соперника. Так Сильва сделал длинную передачу со своей половины поля, Винисиус в касание скинул мяч правее, и Родриго уже готов был расстреливать ворота, но Аканджи успел принять выстрел на себя.

В последнем туре группового этапа в пятницу бразильцы сыграют с Камеруном, а Швейцария встретится с Сербией.