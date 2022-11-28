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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бразильцы помучалась со швейцарцами, но всё же выиграли и пробились в плей-офф

28 Ноября 2022 • 20:55 Комментировать (7)
Бразилия
1:0
Швейцария
окончен

Сборная Швейцарии здорово оборонялась в матче с командой Бразилии и могла надеяться на ничью. Однако «селесао» хватило одного эпизода, и Каземиро принёс своей стране победу, а вместе с ней и путёвку в плей-офф чемпионата мира.

Протокол игры  
Бразилия1:0Швейцария
(1:0) Каземиро Карлос83'  
Алиссон БекерМилитао ЭдерСилва ТьягоМаркиньос МаркосАлекс Сандро 86' (Теллес Алекс ( 86') Фред Сантос  52' 58' (Гимараэс Бруно ( 58') Каземиро КарлосПакета Лукас 46' (Родриго ( 46') Рафинья Диас 73' (Жезус Габриэл ( 73') Ришарлисон 73' (Антони ( 73') Винисиус Жуниор
Запасные: Бремер ГлейсонФабиньо ЭнрикеМартинелли ГабриэлЭдерсон МораесВевертон ПерейраРибейро ЭвертонПедро ГильермеАлвес Дани
Зоммер ЯннВидмер Сильван 86' (Фрай Фабиан ( 86') Аканджи МануэльЭльведи НикоРодригес РикардоФройлер РемоДжака ГранитРидер Фабиан  51' 59' (Фернандес Эдимилсон ( 59') Соу Джибрил 76' (Эбишер Мишель ( 76') Варгас Рубен 59' (Штеффен Ренато ( 59') Эмболо Брель 76' (Сеферович Харис ( 76')
Запасные: Фасснахт КристианШакири ДжерданКёмерт ЭрайОмлин ЙонасКён ФилиппШёр ФабианЗакария ДенисКобель ГрегорЯшари Ардон
28 ноября. Стадион "Стадион 974".

В понедельник в группе G встречались команды, победившие в первом туре. Бразилия уверенно переиграла Сербию, а Швейцария с трудом, но одолела Камерун. Таким образом, к очному матчу обе сборные подошли с тремя очками. При этом чуть ранее в этой же группе камерунцы и сербы завершили свой матч вничью. Таким образом, победитель игры между бразильцами и швейцарцами обеспечивал бы себе место в плей-офф.

Игра началась довольно резво, причём швейцарцы и не думали отходить назад. Европейцы действовали смело, более того, после обреза Алиссона альпийцы едва не довели дело до акцентированного удара. После этого темп чуть спал, что, кажется, было на руку швейцарцам.

Первый опасный момент был создан лишь на 27-й минуте. Рафинья получил мяч справа и навесил на дальний угол вратарской, куда ворвался Винисиус и расстреливал ворота, но Зоммер сумел среагировать и спасти свою команду. Спустя пару минут Рафинья справа сместился в центр и сильно пробил, но получилось точно в руки Зоммеру. Швейцарцы ответили лишь в концовке тайма, когда Варгас на технике обыграл защитника, но пробить с близкого расстояния ему всё же не дали. В итоге к перерыву на табло так и горели нули.

В начале второго тайма на поле толком ничего не менялось. Обе команды действовали довольно осторожно, при этом нельзя было сказать, что игроки ходили по полю пешком. Просто было минимум риска с обеих сторон. При этом Алиссон едва не привёз гол в свои ворота, когда его накрыл Эмболо, но мяч отскочил в сторону. В ответ Винисиус опасно забрасывал мяч на угол вратарской, но Ришарлисон немного не успел замкнуть это передачу.

Якин постарался усилить игру, выпустив на поле Фернандеса, который сразу постарался нанести несколько ударов, но бразильцы раз за разом их блокировали. По истечении часа швейцарцы ошиблись, чем бразильцы тут же воспользовались, но го был отменён из-за офсайда.

После этого эпизода бразильцы забрали себе мяч и прижали швейцарцев к их штрафной. Однако европейская сборная самоотверженно оборонялась и отбивалась. За семь минут до конца матча бразильцы своего всё же добились. Винисиус слева сделал пас на линию штрафной, Родриго пяткой пробросил мяч вперёд, а Каземиро нанёс удар внешней стороной стопы. Мяч, задев Аканджи, влетел в стеку впритирку со штангой.

Бразильцы продолжали атаковать, и вскоре Родриго мог забивать уже сам. Он из левой зоны штрафной пробил под перекладину, но на этот раз Зоммер справился с этим выстрелом. В компенсированное время «селесао» всё же чуть отошли назад, но на контратаках едва не поймали соперника. Так Сильва сделал длинную передачу со своей половины поля, Винисиус в касание скинул мяч правее, и Родриго уже готов был расстреливать ворота, но Аканджи успел принять выстрел на себя.

В последнем туре группового этапа в пятницу бразильцы сыграют с Камеруном, а Швейцария встретится с Сербией.

Роман Андреев

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Комментарии (7)
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Bender
28 Ноября 2022 в 22:04
да какие мучения? бразы на классе вышли и победили. швейцарцы ни разу в створ не ударили. типичная игра при Тите.
AMV
28 Ноября 2022 в 21:28
Бразилы-чемпионя мира.извинюсь перед теми кто в же им о верит
Zenituwka
28 Ноября 2022 в 21:15
Бразилы молодцы. Но я реально так и не понял, почему не засчитали первый гол?
Element-22
28 Ноября 2022 в 21:54
Ришарлисон из офсайда выбежал, когда мяча коснулся. Показывали потом чёткий повтор.
только не мясо
28 Ноября 2022 в 21:12
По мне - пижоны и хвальбуны... И комментатор просто задрал, мол как хороши бразилы, мол ща накидают авоську и тележку с горкой - нельзя так в одну калитку комментировать... ну не спартак же???) ёкрный-бабай - ну просто утомил!
ARTUR
28 Ноября 2022 в 21:03
Хороший матч , играют легко , артистично , глаз радует . На чемпе пока что реально лучшие . Казимиро топ , а какие люди на трибуне )) рад был их всех увидеть, Роналдо подорожал )) но он и был склонен к полноте ))
Element-22
28 Ноября 2022 в 21:01
Каз - отец! Искренне желал бразильцам победы, ибо соперник в атаку бегать вообще не хотел. Не получилось отсидеться.
Очень приятно наблюдать, какое единение царит внутри команды Тите. Никто о себе не думает, даже запасные вратари вскакивают во время опасных моментов. Пока это мой главный фаворит на турнире)
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