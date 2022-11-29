Таффарел: «Швейцария нейтрализовала атакующую мощь Бразилии»

Бывший голкипер сборной Бразилии Клаудио Таффарел высказался о вчерашнем успехе соотечественников в матче второго тура ЧМ-2022 против команды Швейцарии. «Селесао» отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0.

«Соперник нейтрализовал нашу атакующую мощь, что гол пришел от Каземиро. Каждый матч отличается от другого, у всех разные школы. Сейчас мы будем играть с африканской школой, которая очень сильна», - приводятся слова Таффарела на страницах «Спорт-экспресса».

Бразилия одержала две победы и досрочно гарантировала себе путевку в плей-офф чемпионата мира. В заключительном туре группового этапа подопечные Тите встретятся с командой Камеруна.