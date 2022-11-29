Казанский: «Каземиро — главный элемент сборной Бразилии»

Известный комментатор Денис Казанский оценил влияние полузащитника Каземиро на игру сборной Бразилии.

«В этой команде он — главный элемент, связующее звено между защитой и атакой. Если у Аргентины все строится на Месси, то у Бразилии ключом к игре считаю Каземиро», — цитирует Казанского «Спорт-Экспресс».

Комментатор добавил, что именно великолепный удар Каземиро помог бразильцам одержать победу в непростой игре над Швейцарией (1:0).

Сборная Бразилии уже гарантировала себе место в плей-офф чемпионата мира, набрав шесть очков в двух турах. В заключительном матче группового этапа Бразилия сыграет с Камеруном (2 декабря).