Широков высказался о результате матча Бразилия - Швейцария

Экс-полузащитник сборной России и московского ЦСКА Роман Широков прокомментировал результат поединка между Бразилией и Швейцарией во втором туре группового этапа ЧМ-2022. Южноамериканцы выиграли 1:0 благодаря голу опорника Каземиро.

«Чуть-чуть не дотерпели швейцарцы. И до этого у Якина была отлично выстроенная команда. Я не думаю, что он привнес что-то новое. Если чуть добавят впереди, наверное, будут опаснее», - приводит слова Романа «Спорт-экспресс».

Благодаря сегодняшнему успеху сборная Бразилии досрочно шагнула в плей-офф мундиаля. Швейцария располагается на втором месте в квартете G.