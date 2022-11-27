Якин не считает, что отсутствие Неймара сделает Бразилию слабее

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался о предстоящем матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира с командой Бразилии.

Напомним, что в игре 1-го тура против Сербии (2:0) травму получил лидер южноамериканской команды Неймар, из-за которой он пропустит ближайшие две встречи мундиаля. По мнению Якина, Бразилия способна обойтись и без нападающего «ПСЖ».

«У Бразилии есть игроки, из которых можно сформировать три великие команды. Неймар не сыграет, но нам нужно сосредоточиться. Это команда высочайшего уровня», — цитирует Якина Globo.

На данный момент и бразильцы, и швейцарцы имеют в своём активе по три набранных очка. Очное противостояние этих команд состоится завтра, 28 ноября. Начало — в 19:00 по московскому времени.