​Антони не тренируется с Бразилией из-за симптомов гриппа и рвоты

Сборная Бразилии рискует потерять ещё одного футболиста перед вторым матчем на чемпионате мира против Швейцарии. Как сообщает Globo Esporte, уже второй день с командой не тренируется вингер Антони.

У Антони наблюдаются симптомы гриппа и рвота. Бразилец находится в отеле, но об изоляции речь не идёт.

Матч против Швейцарии сборная Бразилии проведёт в понедельник, 28 ноября. После первого тура группового этапа эти команды имеют в своих активах по три очка – швейцарцы ранее обыграли Камерун (1:0), а бразильцы – Сербию (2:0).

Ранее сборная Бразилии из-за травм потеряла Неймара и Данило.