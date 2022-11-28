Кафу: «Данило крайне силён»

Бывший защитник бразильской сборной, легендарный Кафу, считает, что у сборной Бразилии сейчас много ярких игроков, а не только получивший травму Неймар. Одним из лучших в составе команды Кафу считает защитника туринского «Ювентуса» Данило, однако он также столкнулся с проблемами, и Кафу ответил на вопрос, кого следует ставить в состав вместо него - Милитао или Дани Алвеса.

- Данило очень силен. Мы все рассчитываем на него. Он не бегает так, как я, но он балансирует состав. Жаль, что у него проблемы. Я думаю, что Тите решит, кого ставить, выберет того, кто находится в наилучшей форме, - цитирует слова Кафу pianetamilan.it.