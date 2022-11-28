Винисиус забил, но гол Бразилии не засчитали

В понедельник вечером на чемпионате мира проходит матч второго тура групповой стадии между сборными Бразилии и Швейцарии. Открыть счёт, казалось, команда Тите смогла на 64-й минуте. «Селесао» провели стремительную атаку, в завершении которой Винисиус Жуниор вышел на свидание с вратарём и чётко пробил в правый гол. Впрочем, взятие ворот не засчитали. ВАР зафиксировал положение «вне игры» по ходу атаки.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче сборных Бразилии и Швейцарии можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что бразильцы и швейцарцы после первого тура имеют в своих активах по три очка.