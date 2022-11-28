Кафу: «Жду победу Бразилии - и будет идеальный год»

Бывший защитник «Сарагосы», «Ромы» и «Милана», бразилец Кафу, запомнился больше всего, безусловно, выступлениями за «Милан». Он и сейчас переживает за «Милан», хотя в этом году «россонери» больше дарят поводов для радости, нежели для расстройств. Кафу надеется, что победа сборной Бразилии превратит этот год для него в идеальный - ранее он уже испытал большую радость после победы «Милана».

- Не хватает лишь победы Бразилии, и год будет идеальным. Я очень рад за «Милан». Мне не хватает Италии. В январе я полечу туда. Я заеду в Милан пообщаться с Паоло Мальдини, также обязательно посещу расположение «Ромы», - цитирует Кафу pianetamilan.it.