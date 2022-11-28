Бразилия установила новый рекорд чемпионатов мира

В матче второго тура группового раунда финальной части чемпионата мира сборная Бразилии сразилась с командой Швейцарии, и счет был открыт незадолго до конца матча. Успех улыбнулся футболисту «Манчестер Юнайтед» Каземиро, который неотразимо пробил в дальний угол ворот Яна Зоммера.

В итоге Бразилия дожала соперника и выиграла у Швейцарии. Как выяснилось, бразильская команда не только обеспечила себе квалификацию в плей-офф, но также установила новый рекорд чемпионатов мира, она не проигрывает уже семнадцать матчей в рамках групповых этапов чемпионата мира. В последний раз осечка произошла в матче с Норвегией в ходе чемпионата мира 1998 года во Франции.