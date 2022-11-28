Швейцария на ЧМ побеждала лишь одну команду из Южной Америки

Сборная Швейцарии за всю историю выступлений на чемпионатах мира 10 раз встречалась с командами из Южной Америки. И лишь раз европейцы побеждали.

Это случилось в 2014 году на чемпионате мира в Бразилии. Тогда швейцарцы обыграли сборную Эквадора, да и то благодаря голу Хариса Сеферовича на последних минутах встречи – 2:1.

На чемпионатах мира сборная Швейцарии с 1950 года встречалась с командами Аргентины, Бразилии, Колумбии, Чили. Однако все игры, кроме одной, либо сводились к ничьей, либо заканчивались поражением швейцарцев, делится фактом «Спорт-Экспресс».

Вечером 28 ноября команда Швейцарии уступила сборной Бразилии – 0:1. Важнейший гол в составе «пентакампеоне» забил Каземиро.

В решающем матче группы G команда Швейцарии встретится со сборной Сербии. Дата игры - 2 декабря.