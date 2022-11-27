​Тите допустил, что игроки Сербии хотели травмировать Неймара

Главный тренер сборной Бразилии Тите высказался насчёт грубой игры против Неймара. В матче против Сербии на чемпионате мира звёздный форвард получил травму. Ранее сообщалось, что в сборной Бразилии считают, что сербы специально «ломали» Неймара.

«Подкат со стороны игрока [Миленковича] не был безрассудным, он не хотел навредить Неймару. Но, возможно, кто-то до него действительно хотел это сделать. Я не понимал, насколько сильно пострадал Неймар. Когда я узнал об этом, то сделал замену. Мне нужно было заменить его и Данило раньше», - сказал Тите на пресс-конференции.

Напомним, что Данило тоже угодил в лазарет сборной Бразилии.