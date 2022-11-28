В сборной Бразилии подозрение на вирусную инфекцию

В расположении национальной команды Бразилии подозрение на вирусную инфекцию, об этом рапортует портал Goal.com.

Источник отмечает, что из-за симптомов гриппа не в полную силу провели тренировочное занятие нападающий Антони, полузащитник Лукас Пакета и вратарь Алиссон Бекер. При этом эти футболисты должны быть готовы ко встрече со сборной Швейцарии во втором туре группового раунда мундиаля, но пока неизвестно, попадут ли они в основу.

Матч Бразилия – Швейцария состоится 28 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. В первом туре южноамериканцы победили Сербию со счетом 2:0.