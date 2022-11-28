​Бразилия дожала Швейцарию, забил «голеадор» Каземиро

Сборная Бразилии всё же дожала Швейцарию в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. На 83-й минуте «селесао» повели в счёте благодаря точному удару Каземиро. Полузащитник классно приложился по мячу из пределов штрафной площади.

Стоит сказать, что Каземиро очень мало забивает, будучи опорным полузащитником. Если говорить о сборной Бразилии, то для Каземиро это только 6-й гол в 67 матчах.

Напомним, что по ходу второго тайма гол Винисиуса Жуниора не был засчитан из-за офсайда.

Следить за последними минутами матча Бразилия – Швейцария во всех подробностях можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.