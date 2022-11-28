​Бразилия – вторая команда, обеспечившая себе место в плей-офф чемпионата мира

На чемпионате мира завершился матч второго тура группового этапа между сборными Бразилии и Швейцарии. Команда Тите отпраздновала победу со счётом 1:0. Автором результативного удара стал полузащитник Каземиро.

Сборная Бразилии набрала шесть очков – ранее «селесао» переиграли Сербию с результатом 2:0. Команда Тите обеспечила себе место в плей-офф чемпионата мира – ниже второго места в своей группе бразильцы уже не опустятся.

Сборная Бразилии стала второй командой, обеспечившей себе билет в 1/8 финала чемпионата мира – 2022. Ранее путёвку в плей-офф завоевала сборная Франции, являющаяся действующим чемпионом мира.