Тьяго Силва: «Неймар незаменим в сборной Бразилии»

Опытный защитник сборной Бразилии Тьяго Силва высказался об отсутствии нападающего Неймара во вчерашнем поединке против Швейцарии в матче группового этапа ЧМ-2022. «Селесао» одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол под занавес игры забил полузащитник Каземиро.

«В матче против Швейцарии отсутствие Неймара ощущалось. Хоть у нас и сильная команда, но нам очень не хватает этого игрока. Неймар незаменимый футболист для Бразилии», - передает слова капитана «селесао» beIN Sports.

Напомним, что Неймар получил травму голеностопа в матче первого тура против команды Сербии (2:0).