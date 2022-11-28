Каземиро - первый игрок «Манчестер Юнайтед», забивший на чемпионате мира за Бразилию

В матче второго тура группового раунда финальной части чемпионата мира сборная Бразилии сражается с командой Швейцарии, и счет был открыт незадолго до конца матча. Успех улыбнулся футболисту «Манчестер Юнайтед» Каземиро, который неотразимо пробил в дальний угол ворот Яна Зоммера.

Как оказалось, Каземиро стал первым игроком «Манчестер Юнайтед», который забил гол на чемпионате мира за Бразилию.

Следить за событиями игры между сборными Бразилии и Швейцарии в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.