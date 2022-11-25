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Рафинья: «Месси – Бог в Аргентине, Роналду – король в Португалии, а бразильцы радуются травме Неймара»

25 Ноября 2022 • 22:50 Комментировать
Бразилия
...
Швейцария
1 1.40 X 4.70 2 7.90
28.11 19:00

Вингер сборной Бразилии Рафинья Диас недоумевает из-за реакции болельщиков на травму Неймара.

Звезда «Пари Сен-Жермен», как ожидается, пропустит два оставшихся матча группового этапа. Его возвращение запланировано на поединок 1/8 финала, если бразильцы туда пройдут.

«Для аргентинских болельщиков Месси – Бог, португальцы относятся к Роналду как к королю, а у нас в стране люди радуются травме Неймара. Это очень печально. Главная проблема Неймара – он бразилец. Эта страна не заслуживает его таланта и того, что он делает на поле», – написал 25-летний игрок «Барселоны» в социальных сетях.

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