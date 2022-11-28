​Без Неймара: Бразилия назвала состав на матч со Швейцарией

Во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Бразилии будет играть против Швейцарии. Главный тренер «селесао» Тите принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Алиссон, Милитао, Тьяго Силва, Маркиньос, Алекс Сандро, Фред, Каземиро, Пакета, Рафинья, Винисиус Жуниор, Ришарлисон.

В заявке сборной Бразилии не оказалось Неймара и Данило, получивших травмы в первой игре против Сербии (победа 2:0).

Матч чемпионата мира между сборными Бразилии и Швейцарии стартует в 19:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.