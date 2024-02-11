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Магуайр: «Думаю, «Манчестер Юнайтед» заслужил победу»

11 Февраля 2024 • 21:58 Комментировать
Астон Вилла
1:2
Манчестер Юнайтед

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поделился мыслями после победы над «Астон Виллой» (2:1).

«Красные дьяволы» повели в счёте на 17-й минуте благодаря голу Расмуса Хёйлунна. Во втором тайме хозяева поля смогли отыграться усилиями Дугласа Луиса, но на 86-й минуте коллектив Эрика тен Хага всё же вырвал три очка – отличился вышедший на замену Скотт Мактоминай.

«Думаю, мы хорошо начали и заслуженно вели в счёте, но затем интенсивность нашего прессинга снизилась, мы были недостаточно агрессивны и позволили соперникам вернуться в игру. Пропущенный гол со стандарта очень разочаровал.

Мактоминай снова принёс нам победу. Потрясающее чувство, но мы хотели обойтись без таких трудностей. Думаю, мы отлично справились в концовке и заслуженно выиграли», – цитирует BBC Магуайра.

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